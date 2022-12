El hombre tiene el cuero del tigre: hijo de Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez

fuera atropellado este jueves en la mañana mientras montaba su bicicleta.

Publicidad

Además, dijo que este fin de semana operarían a la leyenda del ciclismo colombiano y que de 2 a 3 meses sería su recuperación.

“El hombre no tiene las 7 vidas del gato pero si el cuero del tigre. Cuando me enteré presentí que no era tan negativa la situación, y efectivamente el hombre a sus casi 72 años tuvo otro accidente más pero sigue pedaleando hacia adelante”, dijo Daniel.

Publicidad

Por último, ‘Cochise’ envió un mensaje a través de su hijo a los motociclistas y es que sean más prudentes en las vías.

Publicidad

El ciclista antioqueño Martin Emilio 'Cochise' Rodríguez, cuatro veces campeón de la Vuelta a Colombia, fue arrollado este jueves por una motocicleta cerca de un centro comercial del occidente de la ciudad mientras entrenaba en su bicicleta.

El histórico deportista fue remitido de inmediato a una clínica de la capital antioqueña en donde los reportes médicos indican que sufrió una fractura de cadera.

Publicidad

Cochise fue récord mundial de la hora para aficionados en 1970, campeón del mundo en 4.000 metros persecución individual (1971) y panamericano y suramericano en diferentes modalidades. Con Efe.