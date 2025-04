El insulto de ídolo de Boca Juniors a periodista deportiva que sacudió las redes

El exarquero argentino Hugo Orlando Gatti, una de las máximas leyendas de Boca Juniors, falleció a los 80 años en Buenos Aires. Conocido como "el Loco" por su estilo irreverente dentro y fuera de las canchas, Gatti dejó una huella indeleble en el fútbol sudamericano, tanto por sus récords como por sus controvertidas declaraciones.

Gatti estuvo internado durante dos meses en el Hospital Pirovano, luego de sufrir un accidente en la vía pública. Su estado de salud se complicó por un cuadro respiratorio agudo, y finalmente, su familia autorizó la desconexión del respirador que lo mantenía con vida, según confirmaron fuentes médicas a la agencia EFE.

Hugo Orlando Gatti Foto: redes sociales

Ídolo de Boca llenó de polémicas

Durante su extensa carrera profesional, que se prolongó desde 1962 hasta 1988, Gatti disputó 765 partidos en la primera división del fútbol argentino, un récord que aún ostenta. Más de 400 de esos encuentros fueron con la camiseta de Boca Juniors, club en el que se convirtió en ídolo. También formó parte de la selección argentina en varias convocatorias.

Una figura polémica fuera de la cancha

Tras colgar los guantes, Gatti se trasladó a España, donde se reinventó como comentarista deportivo. Su presencia se volvió habitual en programas televisivos como El Chiringuito de Jugones, espacio en el que protagonizó más de una polémica.

Uno de los episodios más recordados ocurrió con la periodista Carme Barceló, reconocida seguidora del FC Barcelona. Durante una acalorada discusión en el set, Gatti la interrumpió con la frase: “¡Pero si no sabes lo que es una pelota! Andá a lavar los platos”. La periodista le exigió que retirara el comentario, con el respaldo del presentador Josep Pedrerol, pero Gatti no se retractó: “Machismo no, fútbol”.

No fue la única vez que el exarquero hizo comentarios sexistas. Años antes, en otro programa, se dirigió a la periodista Irene Junquera afirmando: “Las mujeres no entienden de fútbol”, a lo que ella respondió cuestionando su postura. Gatti, fiel a su estilo, insistió: “Mi mujer piensa igual, que no entienden nada de fútbol”.

A pesar de las críticas, Gatti mantuvo su perfil provocador hasta el final. Su legado deportivo es incuestionable, pero su figura pública también quedó marcada por declaraciones que encendieron el debate sobre el machismo en el mundo del fútbol.

Aunque algunos reprocharon sus actitudes no negaban el talento y la sabiduría futbolística del eterno ídolo xeneize y muchos lo recordaran por sus atajadas en el terreno de juego donde se llevó miles de aplausos.