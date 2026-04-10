En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El penal que Mbappé reclamó en Real Madrid vs. Girona: terminó con herida en la cara

El penal que Mbappé reclamó en Real Madrid vs. Girona: terminó con herida en la cara

El partido terminó igualado a un gol y es un resultado que complica las aspiraciones del merengue en el título de LaLiga, donde el Barcelona es líder con 76 puntos.

El penal que Mbappé reclamó en Real Madrid vs. Girona
El penal que Mbappé reclamó en Real Madrid vs. Girona
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad