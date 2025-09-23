El récord que podría romper Dayro Moreno en esta Copa Sudamericana 2025

Ilusión en Manizales con la excelente Copa Sudamericana de Once Caldas este 2025, en especial por el gran nivel que ha mostrado Dayro Moreno en los partidos decisivos que ha tenido el equipo de cara a este que disputará de la vuelta de los cuartos de final de la competencia.

Además, el tolimense alcanzó la cifra de 10 goles en esta edición de la competencia para ocupar la primera posición de la tabla de goleadores y, gracia a esto, estaría cerca de lograr un importante récord tanto para su carrera como en la historia de la Sudamericana.



Dayro Moreno, cerca de este importante récord de Copa Sudamericana

El colombiano solo necesita dos goles para hacer historia y convertirse en el futbolista con más goles en una edición de la Copa Sudamericana, título que, actualmente, le pertenece al chileno Eduardo Vargas en 2011 con la camiseta de Universidad de Chile en donde alcanzó 11 tantos.

Es decir, otro doblete del delantero tolimense le permitirá alcanzar ese importante logro en la historia de la Sudamericana, que no solo enaltecería su carrera, sino el nivel del fútbol profesional colombiano.

Dayro Moreno Foto: Once Caldas

¿Cuáles son los más goleadores de la historia de la Copa Sudamericana?

Hernán Barcos con 20 goles (Liga de Quito, Palmeiras, Atlético Nacional y Alianza Lima).

Rodrigo López con 16 goles (Libertad, América, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Liga de Quito, Emelec).

Miller Bolaños con 16 goles (Liga de Quito, Emelec).

Bernardo Cuesta con 15 goles (Melgar).

Miguel Ángel Borja con 15 goles (Atlético Nacional y Junior de Barranquilla).

¿Hora y dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana?

Este miércoles, 24 de septiembre, se disputará el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Palogrande Manizales. Partido que se encuentra programado para las 7:30 de la noche y contará con la transmisión del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.