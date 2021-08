Andrés Felipe Román: estoy muy contento de estar nuevamente con la Selección Colombia

Andrés Felipe Román habló sobre su llamado a la Selección Colombia en el morfociclo que convocó Reinaldo Rueda de cara a la triple fecha de Eliminatoria Sudamericana que se jugará en septiembre y octubre.

“Estoy contento. El estar acá es importante, es merito, es prestigio, así que muy contento de estar nuevamente con la Selección (…) La metodología del profe es trabajar, conocernos mucho más. Siempre ha sido así”, dijo.

El jugador de Millonarios también indicó que este trabajo con la ‘Tricolor’ sirve para acondicionarse a la altura, pues el 2 de septiembre el combinado nacional viajará a La Paz para enfrentarse a Bolivia en la Eliminatoria.

"Es especial estar acá después de lo vivido. Volví más fuerte y consiente de lo que puedo dar (…) He jugado en La Paz, el tema de acondicionamiento unos días antes es muy importante”, añadió.

Sobre su retorno a las canchas mientras los exámenes que se realizaba para descartar cualquier anomalía en su corazón, manifestó que le ha costado volver a tomar ritmo, pero resaltó el apoyo del técnico Alberto Gamero.

"Me ha costado un poco volver al ritmo de competencia. He hecho las cosas de la mejor manera, eso se ha evidenciado en los partidos que he disputado. Estoy volviendo poco a poco (…) La confianza del profe Gamero me ha dado tranquilidad. Mis compañeros también siempre estuvieron en todo este proceso, solo me queda agradecer", añadió.

Escuche a Andrés Felipe Román en el siguiente audio: