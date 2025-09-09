Publicidad

Bolivia hizo la tarea y va a repechaje del Mundial 2026 al ganar a Brasil

El gol de Miguel Terceros hizo celebrar a los miles de bolivianos que celebraron en El Alto la ilusión de estar más cerca de una Copa del Mundo de la Fifa.

Miguel Terceros celebra gol con la selección de Bolivia ante Brasil
Miguel Terceros celebra gol con la selección de Bolivia ante Brasil
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:49 p. m.

Después de 31 años pareciera que el sueño de regresar a un Mundial de Fútbol está cerca para la Selección de Bolivia luego de derrotar como local a Brasil en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Un gol de penal de Miguel Terceros antes de terminar el primer tiempo selló el cupo del repechaje de los bolivianos para el Mundial del 2026.

Este fue el séptimo gol del joven futbolista de 21 años en la Eliminatoria y que juega en el América Mineiro de Brasil.

Bolivia celebra tiquete a repechaje del Mundial 2026
Bolivia celebra tiquete a repechaje del Mundial 2026
Foto: AFP

Vale recordar que Bolivia tenía más difícil el panorama de quedarse con este cupo a la repesca, pues necesitaba que sí o sí perdiera Venezuela contra Colombia, mientras la vinotinto le servía un empate o la derrota de los bolivianos, pero no fue así.

Bolivia terminó ganando a la pentacampeona del mundo y Venezuela, que empezó ganando en Maturín contra Colombia, terminó siendo goleada 3-6 con póker incluido de Luis Suárez.

¿Cuándo se jugará el repechaje?

La cita para Bolivia será en el mes de marzo del 2026. El repechaje se disputará en México y solo dará cupo a dos selecciones.

