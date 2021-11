El 'Pibe' respalda a Reinaldo Rueda: No vayan a hacer una barbaridad de echar al técnico

Carlos ‘Pibe’ Valderrama, en conversación con Noticias Caracol, le dio respaldo al proceso de Reinaldo con la Selección Colombia, pese a las críticas que hay entorno a la ‘Tricolor’, en especial con la falta de gol en los últimos cinco partidos.

“Estamos clasificados. El técnico está buscando el equipo y no lo ha encontrado. Estamos en el Mundial, no vayan a hacer una barbaridad de echar al técnico. Faltan cuatro partidos y estamos cuartos”, dijo.

“Es un riesgo, porque es un solo partido, antes eran dos. Hay que evitar eso y que quedar de cuartos”, añadió sobre el repechaje al Mundial Qatar.

El ‘Pibe’ también valoró el trabajo de Rueda, quien ha estado buscando el equipo, pues no ha repetido alineación tratando de buscar la falta de gol.

“No tienen paciencia, tranquilidad. He sacado la conclusión que tenemos buenos jugadores, pero nos falta el equipo. No hemos jugado dos partidos con la misma alineación. No se puede hacer rotación, porque no hay equipo”, expresó.

