El técnico uruguayo que habló de la "obsesión" de Colombia de salir campeón del mundo

El exfutbolista uruguayo Juan Ramón Carrasco analizó en Blog Deportivo el partido que jugarán los charrúas y la Selección Colombia el 15 de noviembre por la fecha 11 de la Eliminatoria Sudamericana. Asimismo, habló del nivel de Juan Fernando Quintero en la ejecución de tiros libres.

¿Qué espera del juego de Colombia?

Desde su perspectiva de entrenador, manifestó su admiración por el estilo de juego de la Selección Colombia del entrenador Néstor Lorenzo por ser propositivo en la cancha y buscar siempre la victoria ante cualquier rival. Sin embargo, dijo que el equipo cafetero tiene, supuestamente, una especie de "obsesión" por ser campeón del mundo.

"Aquellos que juegan a no perder, cuando están obligados a ganar, acuden al banco y cambian jugadores y características (...) A veces no tienen la verticalidad para sorprender al rival. De repente, no sé si es la obsesión de que pueden salir campeones del mundo, que a veces si no ganan, si no salen campeones, demuestra que técnicamente son buenos, y eso los conforma. Están cerca y ojalá por aquellos que nos gusta el buen fútbol y hagan un logro así", añadió.

Añadió que siempre le ha gustado el fútbol colombiano por su filosofía e ideología, así como su buen toque.

El único cuestionamiento o punto a mejorar que debería tener la tricolor contra los charrúas sería, según Carrasco, el exceso en lateralizar con el balón.

¿Qué piensa de Juanfer Quintero?

El volante de Racing viene de realizar un golazo de tiro libre contra Independiente Rivadavia en la liga argentina, por eso, el uruguayo resaltó el talento del colombiano porque se caracteriza por marcar la diferencia con la zurda, pero bromeó al decir que él es mejor en este aspecto porque anotaba desde con ambos perfiles y de diferentes distancias.

"Yo te hacía goles casi desde la mitad de la cancha, desde cualquier ángulo. Puede que Juanfer le pegue mejor de cerca, por su perfil, pero yo soy mejor por pegarle mejor desde todos los perfiles", añadió el uruguayo.

¿A qué hora será el partido Uruguay vs. Colombia?

Este compromiso por la fecha 11 de la Eliminatoria Sudamericana se disputará en el estadio Centenario de Montevideo desde las 7:00 de la noche, hora colombiana, el viernes 15 de noviembre.

Colombia llega a este partido en la segunda casilla con 19 unidades, mientras Uruguay es tercero en la tabla de posiciones con 16 puntos.