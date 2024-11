La técnica que piden periodistas uruguayos para controlar a James Rodríguez, ¿jugar sucio?

Ya se caldean los ánimos en Uruguay para lo que será el partido de la fecha 11 de la Eliminatoria Sudamericana contra Colombia. Por eso, en un popular programa de ese país, los periodistas pidieron al cuerpo técnico de la celeste implementar una técnica para controlar a James Rodríguez.

Vale recordar que el volante 10 viene de ser el máximo asistente de la Copa América con sus jugadas de balón detenido y también pases filtrados.



¿Piden golpear a James Rodríguez?

En el programa 'Las voces del fútbol', dirigido por Julio Ríos, el periodista Alberto Pérez le pidió al técnico argentino Marcelo Bielsa controlar a James Rodríguez a través de las faltas contra el volante para que así no pueda ser influyente con sus pases a los atacantes.

"Se viene otra vez Colombia. Bielsa, si está mirando, piden que Uruguay sea Uruguay; si tiene que salir y pegar, sí, a James Rodríguez, a Richard Ríos, si tiene que pegar, que pegue. Que no sean gacelas. Colombia no le ha ganado a nadie", dijo Pérez mientras manoteaba en el estudio.

Aunque James no viene de sumar minutos con el Rayo Vallecano por decisión del entrenador, aparentemente, los uruguayos tienen un gran respeto por el talento del mejor jugador de la Copa América 2024.

James Rodríguez // Foto: AFP

Publicidad

Entretanto, otro fue más sensato al reconocer que, actualmente, Uruguay no tiene un futbolista con el mismo nivel de Luis Díaz, quien viene de anotar triplete con el Liverpool.

Lo cierto es que Uruguay es una de las mejores selecciones de esta Eliminatoria, pues se encuentra en la tercera posición con 16 puntos, mientras Colombia es segunda con 19 unidades. Argentina es líder con 22.

Publicidad

¿James se va del Rayo Vallecano?

La posible salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano sigue generando interés en la prensa española. Según informes, el colombiano no se ajusta a la visión táctica de su entrenador, Íñigo Pérez.

El programa El Chiringuito reveló que Pérez no ha mantenido conversaciones con James para discutir sus expectativas ni la razón por la cual no es titular. "No ha habido diálogo entre Íñigo Pérez y James", afirmaron.

James Rodríguez en el Rayo Vallecano // Foto: Rayo Vallecano

Este desarrollo podría impulsar la salida de James en el mercado de enero. La Lazio, de la Serie A italiana, mostraría interés en contratarlo, según fuentes europeas. Además, el equipo italiano también sigue de cerca la situación de otro colombiano, Juan Fernando Quintero.



Convocados por Colombia para fechas 11 y 12 de Eliminatorias

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastián Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)