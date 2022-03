"Era difícil dormir tranquilo cuando no marcaba": Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel anoto el segundo gol de Colombia frente a Bolivia y aseguró que la sequía de goles llegó gracias a la paciencia del equipo. "La paciencia que tuvimos los primeros 30 minutos, seguir jugando, manejando el partido, fue lo que nos ayudó".

"Llegó el gol de lucho que lo estábamos esperando y nos puso felices", agregó

Sabe que la actualidad de los delanteros en la selección no es la mejor, sin embargo, manifestó que las malas rachas siempre existen en el fútbol y dijo: "Nosotros como delanteros trabajamos todos los días".

Borja habló sobre la previa del encuentro en rueda de prensa y aseguró: "Estaba la confianza intacta entre todos. Llegamos al camerino conscientes que tenemos una buena selección para seguir trabajando y darle alegrías al país"

Sobre su reencuentro con el gol, Miguel dijo: "Es un sueño que siempre he tenido brindarle una alegría al país, es algo que uno siempre anhela".

El delantero confesó que cuando estuvo ausente en varias convocatorias y cuando fue convocado y no podía marcar sufría. "Cuando no estuve sufrí porque no se marcaba, era difícil dormir tranquilo. Entrenamos día a día para dar lo mejor y cuando no se da, duele".

Finalmente, Borja mencionó que la selección tenía confianza para marcar, pues en varias oportunidades tuviera ocasiones de riesgo y no se les daba por jugadas anuladas o por suerte de los contrincantes.

Finalmente, Miguel Ángel habló sobre el último partido de la eliminatoria y dijo: "Vamos por buen camino, sabemos que en Venezuela será duro".