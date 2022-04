Jesurún les da contundente “no” a Alfaro y Gareca para reemplazar a Rueda en la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, negó que desde la entidad deportiva se esté pensando en vincular a los técnicos Gustavo Alfaro o Ricardo Gareca en la Selección, en reemplazo de Reinaldo Rueda.

“Totalmente falso, es una calumnia. No es cierto, (Alfaro) no está en los planes nuestros. Mucho menos cuando es una selección hermana, que está clasificada con todos los méritos. No hay absolutamente nada. Lo descarto”, sostuvo Jesurún .

“Yo con el profesor Alfaro no hablo desde hace un año o año y medio. No hay ninguna posibilidad. Lo reitero, no es cierto”, agregó.

Con respecto a la posibilidad de Ricardo Gareca, Jesurún negó también que se haya contemplado su entrada a la Selección Colombia.

“Eso surgió también hace como 20 o 25 días, o hace un mes. De la misma manera soy contundente, no es cierto, no hemos hablado con el profesor Gareca, ni tampoco lo haremos. El profesor Gareca es técnico de una selección que ojalá vaya al Mundial”, sostuvo.

“No he hablado con ningún técnico, solo con el profesor Rueda. No hay ninguna posibilidad de que hablemos con un técnico que ahora tenga una vinculación o esté clasificado al Mundial”, resumió Jesurún.