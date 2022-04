“Es nuestra tarea y si, como directivos, tenemos que ir al Mundial de Catar, iremos”: Jerusún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, respondió a la pregunta de si, como directivos, estarán en el Mundial de Catar 2022, pese a que la Selección Colombia no clasificó.

En diálogo con BLU Radio dijo que viajar al Mundial hace parte de su labor como directivo: “No lo sabremos, al fin y al cabo, esa es nuestra actividad y si tenemos que ir al mundial, pues iremos al mundial. El que no haya clasificado la Selección al Mundial o quiere decir que nosotros nos tengamos que autodestruir”.

Añadió que el fútbol es el fútbol y que hay unas tareas específicas que implican viajar al mundial, entre otras actividades.

“Este es el negocio nuestro, la tarea nuestra. Es nuestra es obligación y si tenemos que ir al mundial, iremos”, puntualizó.

No hubo indemnización para Reinaldo Rueda

Jesurún también dijo que no hubo indemnización para Reinaldo Rueda, quien ya no está al mando de la Selección Colombia tras no lograr la clasificación.

“No hay un solo peso de indemnización. El señor Rueda se fue en acuerdo con nosotros, eso estaba dentro del contrato, su vinculación laboral era por lo que significaba el Mundial y el Mundial se terminó cuando no pasamos las Eliminatorias. No hay un solo peso de indemnización”, explicó.

No a Alfaro y a Gareca

Asimismo, Jesurún negó un acercamiento con Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana, respondiendo así a una versión que ha circulado en las últimas horas.

“Totalmente falso. No es cierto, no está en los planes nuestros y más cuando es una selección hermana que está clasificada con todos los méritos (…) No hay ninguna posibilidad de que nosotros busquemos a un técnico que hoy tenga vinculación o esté en el Mundial”, añadió.

También negó que tenga en sus planes a Ricardo Gareca, quien, tras quedar en el quinto puesto con Perú, buscará clasificar por repechaje

“No es cierto, no hemos hablado con el profesor Gareca ni tampoco lo haremos. Él es técnico de una selección que ojalá clasifique al Mundial y tenga éxito, así lo queremos en Sudamérica”, puntualizó.

Escuche la declaración de Ramón Jesurún en Mañanas BLU: