La crítica de histórico futbolista de Ecuador que ilusiona a la hinchada de Colombia

La fecha 12 tendrá un partido muy importante en Barranquilla. Ecuador se prepara para enfrentarse a Colombia en un crucial encuentro de Eliminatoria Sudamericana . En esta ocasión, Álex Aguinaga, una de las leyendas del fútbol ecuatoriano, habló en Blog Deportivo sobre el rendimiento de los ecuatorianos y cómo va el proceso con el técnico Sebastián Beccacece.

El recordado volante 10 realizó una crítica sobre el último partido en el que Ecuador goleó como local 4-0 a Bolivia y que, al mismo tiempo, ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia que viene de perder 3-2 ante Uruguay.



¿Álex Aguinaga no le gusta el juego de Ecuador?

A pesar de haber conseguido una victoria convincente sobre Bolivia , Aguinaga no expresó total confianza en el equipo dirigido por Becasecce, quien asumió el cargo con la tarea de mejorar la dinámica de juego.

"Hasta el momento, a mí en lo personal, no me ha gustado el partido contra Bolivia. No, para nada, que ha sido otro más, uno más como un continuismo de Sánchez Bas. Pensábamos que iba a venir con algo más de poder ofensivo, algo de creatividad, algo diferente por los antecedentes con quien trabajó (...) El partido contra Bolivia no fue una medidora real de lo que puede ofrecer Ecuador en el resto de la eliminatoria. Esta es una realidad diferente", añadió el histórico capitán de la tri.

Por eso, lo mostrado ante Bolivia ilusiona a la hinchada colombiana con volver al triunfo y más como local, como lo hizo en octubre contra Chile (4-0). Además, Ecuador solo le ha ganado una vez a Colombia en la Eliminatoria en condición de visitante.

Los puntos fuertes y débiles de Colombia

Colombia, por otro lado, presenta una realidad diferente en sus eliminatorias. Con un registro goleador notable, Aguinaga enfatiza que, a pesar de su capacidad ofensiva, el equipo tiene serios problemas en su defensa.

"Colombia busca constantemente atacar, pero eso también les deja expuestos a los contragolpes; esta dualidad podría jugar en contra", comentó.

El rol del diez en el fútbol moderno



Una de las interesantes discusiones que surgen es el cambio en el papel del volante 10 en el fútbol contemporáneo. Aguinaga comenta sobre la evolución del jugador que solía ser el eje creativo del equipo.

"Hoy en día, los jugadores en esa posición necesitan colaborar también en tareas defensivas. Este cambio ha revolucionado la forma en que se entiende su función en el juego", concluyó.

Este partido será el martes 19 de noviembre desde las 6:00 de la tarde y con transmisión de Blu Radio.