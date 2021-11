Me sorprendió que Roberto Tobar dejará pasar esas situaciones con Neymar: exárbitro Héctor Baldassi

El exárbitro Héctor Walter Baldassi pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para analizar el nivel del arbitraje en las Eliminatorias Sudamericanas tras las suspensiones a Roberto Tobar, quien no expulsó a Neymar contra Colombia, Ismael Cunha y Daniel Ostojich, protagonistas en la polémica del argentino Nicolás Otamendi ante Brasil.

“Tobar no estableció los límites correspondientes del partido. Al ver las imágenes, me sorprendió que dejará pasar esas situaciones con Neymar”, dijo sobre el “pecheo” que hizo el brasileño al chileno, que no le valió ni la tarjeta amarilla.

Sobre la posibilidad que la estrella del PSG buscará una expulsión para no jugar el clásico sudamericano contra Argentina, manifestó que Neymar hubiera actuado de esa manera en los últimos minutos del encuentro.

“Si quieres una expulsión, lo buscas a falta de 15 minutos, no desde el inicio. Cuando ves un partido puedes ver la temperatura del encuentro, el árbitro debe tener la capacidad de enfriarlo para que no se caliente; encarrilar el encuentro”, añadió.

Respecto a la agresión de Otamendi sobre Raphinha, Baldassi también se sorprendió sobre el análisis de los jueces del partido y el VAR, porque “es una conducta violenta”.

“No entiendo lo que no pudieron interpretar. Es una conducta violenta del jugador argentino al brasileño, ¿qué le pasó a ellos? La situación de la imagen y del VAR son muy claras, no hay análisis en esa jugada. Es tarjeta roja”.

