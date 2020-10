Viernes 13 de noviembre: ya hay fecha y hora para partido de Colombia contra Uruguay

La Federación Colombiana de Fútbol informó en un comunicado que el partido de la Selección Colombia contra Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias a Catar 2022, será el viernes 13 de noviembre.

El juego se realizará a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, según informó el organismo.

Esto significa que el seleccionado nacional volverá al horario tradicional en el que se han jugado los encuentros en anteriores eliminatorias, como parte de la estrategia que busca sacar ventaja de la alta temperatura.

Los dirigidos por Carlos Queiroz , que cerrarán esa doble fecha FIFA de noviembre ante la selección de Ecuador, llevan 4 puntos y son terceros en la tabla de clasificación rumbo a Catar 2022.

Programación fecha 3 Eliminatorias Sudamericanas

Colombia vs. Uruguay

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador