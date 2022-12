Empresa que adquirió derechos de TV estaba inactiva en EEUU: presidente de Patriotas

César Guzmán, presidente de Patriotas, habló en Blog Deportivo sobre temas a tratar en la asamblea de la Dimayor de los próximos días, entre ellos se destacan las inconsistencias que encontró en empresas que adquirieron los derechos de televisión internacional del fútbol colombiano.

Publicidad

Guzmán afirmó en BLU Radio que tenía inquietudes sobre dichas empresas y se dedicó a indagar. Al momento de hacerlo,

el presidente de Patriotas aseguró que encontró que una de las compañías se encontraba inactiva.

Lea también: Dimayor confirmó que la Liga femenina se realizará con 18 clubes

"En una lectura que hice encontré que faltaban muchas cosas por conocer de esas compañías. Me tomé la tarea de indagar por ellas y me di cuenta que una de esas compañías estaba inactiva en el estado de La Florida. Sin embargo, al día siguiente la activaron", detalló Guzmán.

El dirigente aseguró que, con los datos que recopiló, realizó un derecho de petición a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, referente a las compañías que adquirieron los derechos internacionales de televisión, de los juegos del fútbol profesional colombiano.

"La verdad es que hasta el momento no he tenido respuesta. Yo he estado haciendo preguntas, tengo inquietudes de esos contratos, y tengo un interés particular por mi patrimonio, el de mis hijos y de mi familia. Al final eso puede afectar mi bolsillo", indicó Guzmán en Blog Deportivo.

Publicidad

Finalmente, el mayor accionista de Patriotas de Boyacá

dijo que tuvo una conversación vía telefónica con Vélez este martes.

Lea también: Liga femenina de fútbol iniciará en marzo o abril: Dimayor

"Yo le dije al presidente de la Dimayor que lo único que esperaba es que me dieran un par de cachetadas y que lleguen los recursos para los equipos", enfatizó Guzmán.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa con César Gúzman: