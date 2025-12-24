En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Medio Ambiente  / Zona Franca y Enexa impulsan granja solar flotante en el Caribe colombiano
Contenido patrocinado

Zona Franca y Enexa impulsan granja solar flotante en el Caribe colombiano

Sobre un espejo de agua que antes reposaba en silencio, hoy flotan 2.372 paneles solares que transforman la luz en energía limpia. Este proyecto fue implementado por Huawei Fusion Solar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad