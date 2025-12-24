“Colombia no los olvida”: mensaje del comandante de las FF.MM. a los uniformados en Navidad

En un mensaje cargado de reconocimiento, el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, se dirigió al personal desplegado en todo el territorio nacional durante la temporada de fin de año, destacando el sacrificio de quienes permanecen lejos de sus familias para garantizar la seguridad de los colombianos.

“En nombre del pueblo colombiano, hoy me dirijo a cada uno de ustedes, que se encuentran desplegados en las montañas, en las selvas, en los mares, en los ríos, en las costas y en el espacio aéreo, asegurando que cada colombiano pueda disfrutar en familia y en paz de estas festividades”, expresó el almirante, al reconocer el esfuerzo silencioso de soldados, marinos y aviadores.

Cubides subrayó la dureza de cumplir la misión en estas fechas y puso en palabras una realidad compartida por miles de uniformados. “Estar en esta época lejos del calor del hogar no es fácil. Sabemos del frío, del cansancio y de esos silencios que solo conocemos quienes cumplimos con devoción la misión”, señaló, antes de agradecer la firmeza y vocación de servicio de las tropas.

El comandante general resaltó que cada acto cotidiano de celebración en el país tiene detrás el compromiso de quienes vigilan día y noche. “Cada árbol adornado, cada luz que se enciende, cada niño que ríe y cada familia que se abraza, lo puede hacer gracias a nuestro firme compromiso, a pesar de las dificultades”, afirmó.



En su mensaje, el almirante transmitió un respaldo colectivo de toda la nación a las Fuerzas Militares. “Los colombianos me han encomendado una misión: recordarles que no estamos solos, que hay una nación entera que nos respalda, nos honra y que nos envía este mensaje lleno de fuerza, gratitud y esperanza”, dijo.

Finalmente, cerró con un mensaje de fe y buenos deseos para quienes custodian el país en estas fechas. “Que la esperanza los abrace en cada rincón de Colombia en el que se encuentren, y que el buen Dios que tanto ama a sus soldados, marinos y aviadores, los proteja y los guíe por la senda de la victoria. Felices fiestas”, concluyó.