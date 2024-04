EN VIVO | Junior vs. Liga de Quito: vea en directo la tercera fecha de la Libertadores

Regresa la Copa Libertadores con representación colombiana en la fase de grupos de esta edición. El turno es para el Junior de Barranquilla que tendrá enfrente a Liga de Quito en su casa el estadio Metropolitano en la capital del Atlántico, casa también de la Selección Colombia.

En esta edición, el cuadro tiburón es líder del grupo D de la Copa Libertadores con 4 unidades en dos partidos disputados. Mientras que Liga de Quito es tercero con 3 unidades en dos partidos, ambos vencieron a Botafogo de Brasil.

Ver aquí EN VIVO Junior vs. Liga de Quito

A través de la señal oficial de Blu Radio podrá seguir en vivo las emociones de este compromiso de Copa Libertadores 2024. El duelo está programado para las 9:00 de la noche de este martes, 23 de abril de 2024.

Por otro lado, en televisión la transmisión del compromiso será llevada a cabo por parte de ESPN, que es el canal autorizado con la licencia oficial de Conmebol; mientras que, vías streaming, será por parte de Star Plus que es la señal aliada al canal mencionado anteriormente.

Así le ha ido al Junior vs. equipos ecuatorianos

Hasta la fecha Junior se ha enfrentado en 10 ocasiones contra equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores, que, por desgracia, tiene un saldo negativo de 5 derrotas, 2 empates y tan solo 3 victorias. Un dato que no alienta la previa de este choque copero en el Metropolitano de Barranquilla.

“A Carlos Bacca lo entrené en Villarreal y en Granada y sé el jugador que es, con 37 años, si uno no se cuida, entrena bien y pone de su parte, no llega a estar en la élite. Será una alegría verlo, pero espero que no tenga que felicitarlo por hacer un gran partido. Sin embargo, eso habla de la dificultad del rival y nos va a exigir mucho a todos los niveles”, dijo el técnico de Liga de Quito previo al choque.