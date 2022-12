“Es difícil adaptarse a Van Gaal.” Ángel Di María

La frase la dijo el jugador argentino, en una entrevista a un canal deportivo, donde hacía referencia a los múltiples roces que se conocían con el director técnico del Manchester United.

“Él tiene su filosofía y una de las cosas por las que me quise ir del Manchester fue por esa. Arranqué muy bien y después me lesioné, las cosas no me salían bien y el entrenador me cambiaba de posición.”

También habló acerca de su gran decisión de jugar en el equipo parisino PSG y del gran recibimiento que tuvo al llegar a suelo francés

"La verdad es que estoy feliz de haber pasado al PSG y de tener como compañeros a Lavezzi y a Pastore. No me imaginaba un recibimiento así. Fue la presentación más linda que tuve en mi carrera. Hablé con el técnico Blanc y su idea es que vuelva a ser el que jugaba en el Real Madrid".

Escuche mas frases en el siguiente audio: