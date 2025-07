"Es un equipo copero, eso es motivación extra": Daniel Cataño tras debut con gol en el Bolívar

El volante colombiano Daniel Cataño debutó oficialmente con el Club Bolívar de Bolivia y, tras hacerlo con anotación y asistencia incluidas, no ocultó su entusiasmo por llegar a un equipo con aspiraciones internacionales. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el exjugador de Millonarios resaltó el valor que tiene para su carrera unirse a una institución con presencia constante en torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Sobre el arranque del partido más reciente, el futbolista resaltó la contundencia del equipo en los primeros minutos: "Ayer conseguimos dos goles rápidamente y eso ayuda para hacer más llevadero el partido. Estamos tranquilos con eso, entonces a seguir trabajando".

"Es uno de las cosas que vi en medio de la negociación para venir, es un equipo copero: todos los años juega Libertadores, Sudamericana. También está entonces esa parte extra de motivación", expresó el mediocampista, quien a sus 32 años vive su primera experiencia en el fútbol internacional.

Cataño, que recientemente disputó su primer partido con la camiseta celeste, destacó el estilo de juego del equipo y la libertad táctica que ha encontrado en el esquema del entrenador. "Se ve que el profe no se enfrasca en una sola cosa, da libertad para jugar. Todo eso ayuda a crear muchos espacios y hace parte de la idea del profe", aseguró.

Además del proyecto deportivo, Cataño valoró la oportunidad personal y familiar que representa este nuevo paso: "Con la edad que uno tiene, más yo que no había salido al exterior, quería como aprovecharlo y vivir la experiencia. Lo deportivo es algo tan especial para uno, entonces queremos vivirlo", dijo.

En cuanto a su adaptación a La Paz, reconoció que el proceso ha sido positivo: "Es una ciudad linda, la gente ha sido muy amable, aunque apenas llevamos 8 días, estamos acomodándonos". Y aunque la altura y el cambio cultural pueden ser retos, afirma sentirse cómodo: "Me acostumbré bien con la comida, no le he visto tanto problema. Aunque venimos con una persona, uno se acomoda, pero los niños es más difícil", concluyó Cataño.

Publicidad

"Desde anoche algunos compañeros de Millonarios empezaron a bajarme la caña, que acá sí pateo y la toco", contó entre risas el jugador colombiano, figura en la victoria de su equipo (4-0) ante Independiente Petrolero.