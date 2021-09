Estar en competencia es importante, con entrenamiento no basta: Abel Aguilar sobre James en Catar

El exfutbolista colombiano Abel Aguilar pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la Selección Colombia y las impresiones que le han dejado los partidos disputados de Eliminatorias Sudamericanas.

Además, re refirió al fichaje de James Rodríguez con el Al-Rayyan de Catar, señalando que es importante que gane minutos y retome su máximo nivel.

“Estar en competencia es importante, con el entrenamiento no es suficiente, parece que él toma una decisión pensando en competir, en jugar, en disfrutar. Cuando uno no juega no se siente bien. Estando donde sea, se quiere jugar”.

“Todos queremos que tome ritmo, que juegue, que tenga competencia para que pueda estar en un buen nivel”, agregó.

¿Qué puede resaltar de la Selección Colombia en Eliminatorias?

“Me dejan buenas sensaciones por el trabajo que se ha hecho, porque hay una estructura, eso a veces toma tiempo, pero la inmediatez te obliga a hacer otras cosas. El equipo se ha adaptado a eso, esperemos que los próximos partidos den la posibilidad de sumar e ir por un cupo al Mundial”, detalló Aguilar.

Publicidad

Sobre el nivel de temperatura en Barranquilla y las ventajas y desventajas de jugar a las 4:00 de la tarde en el Metropolitano, el exjugador de la ‘Tricolor’ dijo que lo importante son las capacidades.

“El factor del clima debe ser aparte de lo que se haga, de alguna manera sabemos lo que es jugar en ese horario, nos podemos acomodar cuando haya dificultad. Las capacidades tienen que primar, hay que pensar en ir a ganar”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: