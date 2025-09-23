Este reconocido equipo en México le cerró la puerta a Falcao por insólita razón

El 2 de julio de 2025, Falcao puso fin a su sueño con la camiseta de Millonarios para emprender nuevos caminos y dejar atrás su etapa en el fútbol profesional colombiano, pero desde entonces el delantero samario no ha tenido ningún tipo de actividad.

"Los sueños se cumplen y logré cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores”, fueron esas últimas palabras. Pero, por supuesto, el ‘Tigre’ ha sido un amante de este deporte toda su vida y no ha querido soltarlo, tanto así que se conoció que estuvo cerca de llegar al fútbol mexicano y un detalle no lo permitió.

Falcao // Foto: AFP

Este club rechazó a Radamel Falcao García

De acuerdo con información revelada por el medio Excelsior de México, el ‘Tigre’ estuvo cerca al Pumas de México, comandado por Efraín Juárez, quien lo eliminó cuando estaba al mando de Atlético Nacional a finales del 2024, esto por pedio del propio técnico de contar con un delantero de amplia experiencia internacional.

“El último rastro de Falcao fue jugando en Colombia con el Millonarios en donde completó 28 juegos en dos torneos con 11 goles. Sin embargo, en Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar, prefiriendo la opción de Aboubakar de 33 años y que viene del futbol turco con el Hatyspor en donde en 28 juegos hizo ocho anotaciones”, informaron en el medio mencionado sobre la razón por la cual no se dio la negociación en torno a la edad del ‘Tigre’.



En ese orden, Pumas optó por alguien "más joven" que el 'Tigre' y con la misma trayectoria europeo, por lo tanto, por ahora el futuro del samario seguirá siendo incierto hasta que se conozca qué decisión tomará sobre su futuro y si se dará algún tipo de retiro o no.