Esto dicen en Inglaterra por la ausencia de Luis Díaz en funeral de Diogo Jota

Crece la polémica en torno al futbolista Luis Díaz por su ausencia en el funeral de Diogo Jota, su compañero en Liverpool que perdió la vida en una carretera de España al lado de su hermano, pues el colombiano estuvo compartiendo con creadores de contenido y no en Europa despidiéndose.

Algunas cuentas aliadas al club en Latinoamérica han sido bastante críticas frente a la postura del guajiro de ausentarse a esta ceremonia, al igual que cientos de hinchas que apuntan contra el futbolista, en especial recordando que Jota fue el que más lo apoyó cuando su padre, Mane Díaz, fue secuestrado por el ELN en La Guajira.

Diogo Jota y Luis Diaz Foto: Instagram Luis Díaz

Esto dicen medios en Inglaterra por su ausencia

Lo cierto es que algunos medios aliados del Liverpool, por ahora, no se han pronunciado por la ausencia del guajiro en Europa para el funeral. De hecho, la mayoría de las críticas han surgido desde Latinoamérica.

Medios como Anfield Watch, The Mirror, Echo Liverpool y Mail Online, principales aliados del Liverpool, no han mencionado nada al respecto, sino que hablan de una posible salida del futbolista al FC Bayern y hablan del pronunciamiento del guajiro en una entrevista con Win Sports en donde habló de lo triste que se encontraba con la noticia.

“Díaz fue uno de los que publicó un emotivo mensaje en Instagram mientras los que están dentro del deporte intentaban asimilar lo sucedido. Y ahora el colombiano, que no pudo asistir al funeral tras viajar a su país natal, ha vuelto a rendir un emotivo homenaje a Jota”, son algunos mensajes, informando, además, que es esperado en Liverpool para la pretemporada.

Diogo Jota con camiseta de Luis Díaz. Foto: Instagram Mané Díaz.

¿Y los hinchas?

Aquí la postura es otra, pues las críticas en Europa también se han hecho presentes y cientos de hinchas italianos, brasileños, ingleses, españoles, francés y otros países más en donde existe afinidad con el Liverpool se han mostrado decepcionado porque “abandonó a un hermano” cuando más lo necesitaba, siendo Jota un de los futbolistas que más apoyó a Díaz en los momentos difíciles.

Publicidad

“Usted no puede asistir al funeral tal vez por ejemplo motivo de emergencia importante suceden, pero usted no va de fiesta cuando su compañero de equipo perdió la vida que tenía 28 años”; “Que vergüenza, hasta tienes el coraje de publicar”; “A Luis Díaz probablemente no le importa en absoluto. Quién es Diogo Jota para él - solo un tipo portugués del otro lado del mundo”; “Durante el tiempo que Díaz estuvo en Porto, alquiló una casa de Jota. Al transferirse a Liverpool en la ventana de invierno, Jota renunció directamente a su alquiler por medio año. Cuando secuestraron al padre de Díaz, Jota fue el primero en levantar su camiseta tras anotar para mostrar apoyo a Díaz. No importa si querías un traspaso por insatisfacción con la oferta salarial del club, o si aún no te dan un aumento – eso no tiene que ver con Jota”, son algunos mensajes que han dejado.