Estos dos clubes buscan comprar a Richard Ríos; disputaría Champions League

Palmeiras se despidió en cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA tras caer contra el Chelsea (Inglaterra). Pero varios de sus futbolistas se destacaron y llamaron la atención de todo el mundo, entre esos, el mediocampista colombiano Richard Ríos, quien tendría varios pretendientes del viejo continente para la próxima temporada.

Uno de los más escuchados ha sido el Manchester United, que ve en el colombiano una gran opción, sin embargo, no ha hecho ningún movimiento de interés por su fichaje. No obstante, existe dos clubes que sí se contactaron con Palmeiras y preguntaron precio por el paisa, según reveló el reconocido periodista Fabrizio Romano.

Los dos grandes pretendientes de Richard Ríos en Europa

De acuerdo con el reconocido periodista, Inter y Roma se ‘pelean’ por el futuro del colombiano a quien ven como gran opción para sumar en sus planteamientos, pero la petición de Palmeiras fue clara: no aceptarán menos de 30 millones de dólares por su fichaje.

“Tanto el Inter como la AS Roma han contactado al Palmeiras en los últimos días para fichar a Richard Ríos como objetivo para el mediocampo. Solicitud de club brasileño: € Tarifa de 30m”, indicó el reconocido periodista, que, casi siempre, acierta en toda su información de fichajes en todo el mundo.

Inter y Roma son dos grandes clubes en Italia, que buscarán avanzar en una posible negociación con Palmeiras, con mayor interés de parte del equipo de la capital italiana. Según medios locales, ambos analizarán la respuesta de Palmeiras para hacer una posible oferta en los próximos días. De darse la llegada al cuadro de Milán, el colombiano disputaría la UEFA Champions League.

El impresionante nivel Richard Ríos

Para nadie es un secreto que el mediocampista se ha vuelto una pieza clave, tanto en su equipo como en la Selección Colombia, ha sumado minutos en grandes competencias y saliendo como figura en varios partidos, sumando goles y asistencias.

"Lo que sé es lo que tú sabes. Son solo especulaciones. No creo que haya llegado nada al club todavía, y si no, no me han notificado. No puedo responder a esa pregunta porque no tengo nada concreto", dijo el propio Ríos sobre una posible salida.