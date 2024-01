Estos son los nóminados al once ideal de la Fifpro 2023: no hay colombianos

Falta poco para que se den los premios The Best de la FIFA que permia a los mejores jugadores del mundo en 2023. Es por eso que, en enero, se reveló la lista de nominados para el once ideal de la Fifpro que mostrará el 11 con los mejores jugadores del mundo.

En total son 23 jugadores nominado en la Fifpro, en donde destacan los ya conocidos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de Inter Miami y Al-Nassr, respectivamente. Sin embargo, algunos creen que por primera vez no estarían en el once final debido al regular nivel que tuvieron durante 2023.

Asimismo, el equipo con más jugadores nominadas es el Manchester City (9). Los dirigidos por el español Pep Guardiola ha tenido un año dulce luego de la obtención de la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes ante Fluminense.

Estos son los nominados al once ideal de la Fifpro

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) y Emiliano Martínez (Aston Villa). Defensas: Ruben Dias (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Eder Militao (Real Madrid), Antonio Rudiger (Real Madrid), John Stones y Kyle Walker (Manchester City).

Ruben Dias (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Eder Militao (Real Madrid), Antonio Rudiger (Real Madrid), John Stones y Kyle Walker (Manchester City). Mediocampistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) y Federico Valverde (Real Madrid).

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) y Federico Valverde (Real Madrid). Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Vinicius Jr (Real Madrid).

Cabe recordar que la entrega de los premios The Best se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, el próximo lunes, 15 de enero. Allí, se conocerá el once ideal de la Fifpro que será elegido por personalidades del fútbol por parte de más de 28.000 jugadores que podrán elegir a sus favoritos en el top 11.

