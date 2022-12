Exdirector de Invías responde a denuncia sobre relación Uribe y Meneses

donde el periodista afirma que Álvaro Uribe le habría ofrecido preventas al mayor al retirado Juan Carlos Meneses a cambio de su silencio en una investigación contra Santiago Uribe.

El comunicado de García señala:

“He solicitado al Invias que verifique en las bitácoras de ingreso las entradas de Juan Carlos Meneses al instituto si es que las hubo”.

La foto que es publicada, adjunta a la columna de Daniel Coronell, es de un evento público en la ciudad de Buga en donde fui homenajeado y contó con la asistencia de no menos de 200 personas y me tomé fotos con todos los que me saludaron.

El convenio que hace parte de la misma columna es un convenio tipo e idéntico de los más de mil convenios que ese año firmé en calidad de director con todos los municipios del país para atender su red terciaria.

Nunca recibí atención alguna para recibir, atender o conversar con el señor Meneses”.