Equipo de Yeison Jiménez confirma que transmitirá su homenaje: así lo puede ver

En horas de la mañana de este martes 13 de enero, la familia del cantante de música popular Yeison Jiménez confirmó la fecha, hora y lugar del homenaje público que se realizará en su honor, donde sus fanáticos podrán despedir al artista.

Según confirmaron: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”.

El acceso se realizará en dos franjas horarias, hasta completar el aforo del recinto. La primera será desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, y la segunda desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará por completo el evento.

Así será el homenaje a Yeison Jiménez; ya hay horas de apertura del Movistar Arena

Este homenaje se da luego de que el artista perdiera la vida el pasado sábado 10 de enero, tras sufrir un accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo, identificados como: el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.



En medio de la tristeza por la pérdida, cientos de fanáticos se reunieron frente al Movistar Arena desde la madrugada para cantar sus canciones y esperar el ingreso al homenaje, donde ya se confirmó la asistencia de algunos artistas.

Según se confirmó, artistas que fueron sus amigos y colegas, y que incluso llegaron a compartir escenario con él, asistirán al homenaje este 14 de enero para darle un último adiós y expresar el cariño que le tenían. Ellos son:



Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñónez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

Teniendo en cuenta la multitud de personas que desean asistir al homenaje del artista, el equipo de Sírvalo Pues confirmó que el evento será transmitido en plataformas digitales para que fanáticos de todo Colombia puedan verlo.

Sombrero y caballo: así luce el féretro de Yeison Jiménez en el último adiós de su familia

"Se llegó el momento de rendirle homenaje al más grande y a los otros parceros que se fueron a trabajar al cielo, a cantar. Antes que nada nos han preguntado mucho. Uno, si lo vamos a transmitir", confirmó Juli Trejo a través de sus redes sociales.

Publicidad

Para poder ver el homenaje, se recomienda estar pendiente de las transmisiones en vivo que se realizarán a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, del equipo de Sírvalo Pues.