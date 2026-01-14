En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Equipo de Yeison Jiménez confirma que transmitirá su homenaje: así lo puede ver

Equipo de Yeison Jiménez confirma que transmitirá su homenaje: así lo puede ver

En medio de la tristeza por la pérdida de Yeison Jiménez, cientos de fanáticos se reunieron frente al Movistar Arena desde la madrugada para cantar sus canciones y esperar el ingreso al homenaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad