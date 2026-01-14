Jhon Alex Castaño reveló curiosa anécdota cuando conoció a Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño, reconocido en el mundo de la música popular como 'El Rey del Chupe', era uno de los amigos más cercanos de Yeison Jiménez, a quien conoció cuando el intérprete de El Aventurero apenas daba sus primeros pasos en la música.

Cantante Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Tras enterarse del fallecimiento del cantante, Castaño compartió una publicación en sus redes sociales en la que recordó con nostalgia y cariño el inicio de su amistad. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió el artista, acompañando el mensaje con dos videos que hoy cobran un valor especial para sus seguidores.

En el primero de ellos, ambos artistas aparecen compartiendo escenario en uno de sus conciertos, interpretando juntos la canción 'Que Me Traigan Licor'. En el segundo video, de carácter más íntimo y casero, se ve a Castaño con guitarra en mano cantando junto a Jiménez el tema 'Anda Dile', en la sala de una casa, cuando aún no existían grandes tarimas ni multitudes.

Una amistad desde "unos tragos"

En diálogo con Mañanas Blu, Jhon Alex Castaño reveló que conoció a Yeison Jiménez en medio de una pelea con su entonces novia, hace cerca de 15 años. Según contó, tras quedarse sin transporte, publicó en redes sociales que necesitaba a alguien que lo recogiera para “irse a tomar unos tragos”, a lo que respondió un joven Yeison, quien sin conocerlo personalmente se ofreció a ayudarlo. Esa noche marcó el inicio de una amistad profunda, forjada entre música, tragos y sueños.



Ese primer encuentro terminó convirtiéndose en una semana entera de amistad, música y tragos. “Nos quedamos dándole al chupe toda la semana”, recordó Castaño, quien confesó entre risas que gracias a Yeison conoció a fondo el sector de Santa Fe, en el centro de Bogotá, un barrio que describió como “muy acogedor”, en referencia a las noches intensas que compartieron allí, incluso movilizándose en TransMilenio.



Yeison Jiménez "vomitaba letras"

En medio de esa cercanía nació también la relación musical. Castaño contó que Yeison, que en ese entonces tenía apenas 21 años y aún trabajaba en Corabastos, llegó con un cuaderno lleno de canciones. Sin estudio ni cabina profesional, grabaron juntos en la sala de la casa de Castaño, procurando no despertar a su hija pequeña. Como pago por la grabación, Yeison le entregó una letra que más tarde se convertiría en Amanecí Contento, uno de los mayores éxitos de Jhon Alex.

El también cantante de música popular será uno de los artistas que rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará precisamente Amanecí Contento, como un gesto simbólico para despedir a quien no solo fue un colega, sino un amigo al que —como él mismo dice— “vio crecer desde peladito”.

El artista destacó, además, la generosidad de Yeison Jiménez con sus composiciones, asegurando que “vomitaba letras” y que muchos cantantes del género lograron grabar canciones escritas por él cuando aún no era una figura consagrada.

Jhon Alex Castaño será uno de los artistas que rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará precisamente 'Amanecí Contento', como un tributo cargado de historia y gratitud hacia quien no solo fue un referente de la música popular, sino un amigo al que, como él mismo afirma, conoció “peleando con su novia, tomando trago y soñando con música”.

