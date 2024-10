Exfutbolistas arropan a Durán tras pataleta en Champions: "No podemos caerle con todo"

Los exfutbolistas Mario Vanemerak y Eduardo Vilarete opinaron en Blog Deportivo sobre la polémica reacción que tuvo el delantero Jhon Jáder Durán con Aston Villa al momento de ser sustituido, pues realizó una pataleta ya que acababa de marcar el 2-0 en el partido de Champions League.

Para el argentino, que también tiene la nacionalidad colombiana, manifestó que es un error que cualquiera puede realizar, que él también cometió en su momento, porque como futbolistas quieren seguir en la cancha. Afirmó que es una situación que debe hablar el técnico Unai Emery con Durán, sin testigos.

"Eso pasa. Es la primera vez y tienes que perdonar al jugador. Ahora, si se hace constante, toca sancionarlo. En primera toca hablar porque es un pibe (joven), tiene 20 años, saltó directamente a Europa, la fama y todo eso influye. Hay que hablarle. Es un jugador extraordinario. Tampoco podemos caerle con todo y reventarlo, darle palo; al contrario, todos cometemos errores", opinó Vanemerak en Blu Radio.

Asimismo, manifestó que los jugadores con más experiencia en el Aston Villa lo pueden arropar para corregir y cambiar este tipo de actitudes.

Publicidad

Por su parte, Eduardo Vilarete recordó que los momentos de rebeldía que él tuvo como futbolista fue con sí mismo, pero no con la afición o con el entrenador. Sin embargo, contó que cuando el técnico lo notaba molesto se le acercaba para conversar y solucionar el inconveniente.

"Si me saca, no hay ningún problema, pero la rebeldía es con uno mismo (...) No se puede tirar patadas en el camerino o cuando uno sale enojado. Eso pasaba y sigue pasando con los futbolistas", dijo.

Publicidad

En cuanto a lo deportivo, Vilarete expresó que Durán es un goleador que aparece en los momentos más complicados, cuando el equipo lo necesita. Por eso, lo pone como uno de los atacantes más importantes en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

"El técnico tiene que llamarlo, decirle que sea más serio y no se enoje cuando lo saquen", concluyó.