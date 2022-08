Falcao, elogiado por nuevo fichaje del Rayo: “El Tigre es un referente, es un honor sentarme con él”

Sergio Camello, delantero del Rayo, declaró este viernes que poder sentarse en el vestuario al lado de "un referente" como Radamel Falcao supone "un honor" y aseguró que el conjunto vallecano, en el que jugará esta temporada cedido por el Atlético de Madrid, es "muy acorde a la personalidad" que tiene.

Camello, de 21 años, disputó sus primeros minutos con la camiseta del Rayo este viernes en el amistoso frente al Real Valladolid, último test preparatorio de pretemporada antes del inicio liguero contra el Barcelona.

Publicidad

"El recibimiento ha sido cómo me esperaba, de gente humilde y agradable desde el primer momento. Yo lo agradezco un montón, porque al final soy un chico muy joven y me resulta difícil entrar en un vestuario, porque soy tímido, pero luego me suelto rápido", dijo Camello, en declaraciones difundidas por el club.

"El Rayo es un equipo que me gusta lo que propone, lo que transmite dentro y fuera del campo. Es un equipo que va muy acorde a mi personalidad. Creo que es el sitio idóneo donde crecer y trataré de demostrarlo lo antes posible", apuntó.

El joven delantero madrileño buscará un hueco como titular junto al colombiano Radamel Falcao, uno de los arietes más realizadores a nivel internacional los últimos años.

"El Tigre es un referente. Lo he visto en casa marcar goles y ahora es un honor sentarme en el vestuario con él", concluyó.

Publicidad

Le puede interesar: escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar