Felipe Paniagua será el nuevo presidente del Once Caldas

En Blog Deportivo anunciaron que hasta este lunes trabajará Rafael Castañeda, presidente del Once Caldas, quien será reemplazado por Felipe Paniagua, que está al frente de la división de menores del equipo de Manizales.

El equipo blanco no ha tenido buenos resultados en el torneo de la Liga Águila, pues ratificó su salida al perder 1-2 con Águilas Doradas, que lo dejó con 19 unidades en la tabla, lo que le significa una de las peores temporadas para el conjunto.

Además, se conoció que el técnico que está más cerca de dirigir a Once Caldas sería Juan Carlos Sánchez, actual técnico del Envigado.

Por otra parte, medios mexicanos aseguran que el Pachuca estaría ofreciendo 16 millones de dólares para comprar a Once Caldas, pero Jaime Pineda, máximo accionista del club, ha dicho que pese a no estar contento con los resultados económicos del equipo, todavía no plantea venderlo.