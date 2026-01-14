En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Figura de la Selección Colombia daría el salto a Italia de cara al Mundial

Figura de la Selección Colombia daría el salto a Italia de cara al Mundial

El objetivo del futbolista sería sumar más minutos y competitividad de cara a la Copa del Mundo, además de darle un "plus" extra a su formación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad