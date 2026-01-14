Figura de la Selección Colombia daría el salto a Italia de cara al Mundial

Empieza la cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en este 2026, por eso, todos los futbolistas buscan estar al máximo nivel para continuar en el radar de sus respectivas selecciones y no quedarse por fuera de la fiesta más importante del fútbol en todo el planeta.

En torno a la Selección Colombia, uno de los preocupados se trata de Yaser Asprilla, quien milita en el Girona de España, pero no tiene la continuidad que esperaba desde que dejó el Watford de Inglaterra. Por eso, el volante estaría analizando el interés que se ha dado desde Italia por parte de la Fiorentina.



El interés de la Fiorentina por Yaser Asprilla

De acuerdo con el periodista Ekrem Konur, Asprilla espera mantenerse máximo rendimiento y se ha propuesto su nombre en la Fiorentina de Italia. Eso buscando precisamente tener más minutos y protagonismo para no quedarse por fuera del radar de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de la FIFA.

“El extremo colombiano del Girona, Yaser Asprilla, ha sido propuesto a la Fiorentina. Busca más minutos de juego para aumentar sus chances de ganar el Mundial. Fiorentina y Mallorca están interesados; el Girona exige € 2 millones por una cesión”, dijo el periodista sobre la situación del colombiano.

En España, Asprilla ha disputado un total de 41 partidos en dos temporadas, pero en esta puntualmente solo ha sido titular en tres de la liga, cifras que empiezan a preocupar sobre el rendimiento del colombiano.



Yáser Asprilla con Girona vs. Rayo Vallecano X: @GironaFC

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?

Lo más seguro es que Néstor Lorenzo dé a conocer la lista de convocados al Mundial en el mes de mayo, es decir, un mes antes de que comience el torneo en territorio norteamericano, por ende, Asprilla deberá recuperar su rendimiento al máximo de acá a ese mes y poder ser tenido en cuenta por el argentino en el torneo.