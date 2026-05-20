Figura de la Selección Colombia, en el radar de gigante de España; no es Richard Ríos

A Medellín comenzaron a llegar los llamados por el técnico Néstor Lorenzo para representar a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, muchos también piensan en su futuro y lo que vendrá en la próxima temporada para sus carreras luego del torneo internacional, por eso algunos miran la posibilidad de cambiar a equipos con mejor rendimiento y seguir en el radar del argentino.

Uno de ellos -clave en el equipo- comenzó a sonar en el radar de la primera división española, aunque el que más ha sonado en los últimos días ha sido Richard Ríos de un supuesto interés de Mourinho llevarlo al Real Madrid, la realidad es que una figura de la Selección Colombia tendría una negociación avanzada con el Sevilla FC, uno de los gigantes de ese país.

La figura de la Selección Colombia que estaría cerca del Sevilla

No solo su nivel en la Tricolor ha sido clave en este interés, sino que llegar a la final de la UEFA Conference League con el Crystal Palace ha sido clave en eso. Y es que en la temporada 2025/26 el nivel de Jefferson Lerma ha sido impresionante, pero le ha expresado a su equipo el deseo de ponerle punto final a su etapa en la Premier League.

De acuerdo con la cadena SER, el interés del Sevilla FC por Jefferson Lerma ha crecido en esta temporada. A lo largo de su carrera profesional ha disputado 489 partidos oficiales, anotó 23 goles y entregó 24 asistencias, además de acumular una importante experiencia en las principales ligas del continente, algo que tiene presente en este club.



"El experimentado centrocampista, que se hizo un nombre en el fútbol europeo en el Levante, desea cambiar de aires, tanto de equipo como de liga si le llega una propuesta interesante, y obviamente, ya han sido numerosos los clubes que han llamado a su puerta, entre ellos varios con la intención de devolverlo al fútbol español (...) Habrían realizado una consulta para conocer las condiciones económicas y de duración contractual que pide el cafetero, que, evidentemente, exigirá una prima de fichaje al llegar con la carta de libertad. Esta misma fuente asegura que Sergio Ramos se habría fijado en el pivote para el nuevo proyecto y que también está en el punto de mira del Villarreal", indicó el medio mencionado.