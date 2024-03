Luego de que este lunes, 18 de marzo, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos, Conmebol publicó oficialmente el fixture de Millonarios en la Copa Libertadores 2024. El debut en Bogotá será una prueba de fuego cuando enfrente a Flamengo que llega con la ilusión de perfilarse como candidato al título.

El debut de Millonarios será el martes, 2 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá vs. Flamengo, esto a las 5:00 de la tarde con la transmisión de Star Plus y ESPN. Cabe recordar que hasta ahora no se sabe qué sucederá con las tribunas debido al concierto de Karol G que será esa misma semana.

Fixture de Millonarios en la Copa Libertadores 2024

Fecha 1: Millonarios vs. Flamengo / 2 de abril a las 5:00 pm

Millonarios vs. Flamengo / 2 de abril a las 5:00 pm Fecha 2: Bolívar vs. Millonarios / 11 de abril a las 5:00 pm

Bolívar vs. Millonarios / 11 de abril a las 5:00 pm Fecha 3: Palestino vs. Millonarios / 25 de abril a las 6:00 pm

Palestino vs. Millonarios / 25 de abril a las 6:00 pm Fecha 4: Millonarios vs. Bolívar / 8 de mayo a las 9:00 pm

Millonarios vs. Bolívar / 8 de mayo a las 9:00 pm Fecha 5: Millonarios vs. Palestino / 14 de mayo a las 9:00 pm

Millonarios vs. Palestino / 14 de mayo a las 9:00 pm Fecha 6: Flamengo vs. Millonarios / 29 de mayo a las 7:30 pm

Fixture de Millonarios en la Copa Libertadores 2024 // Foto: X @MillosFCoficial

Los números de Millonarios en Copa Libertadores

La historia con el cuadro albiazul no es la mejor en materia internacional. Esta será la vigésima participación azul en la Copa Libertadores en donde, hasta ahora, ha disputado 108 partidos con un saldo de 39 victoria, 26 empates y 43 derrotas.

Los bogotanos nunca han alcanzado la final del certamen y lo máximo han sido tres semifinales (1960, 1973 y 1974). Arnoldo Iguarán es el máximo goleador con Millonarios en Copa Libertadores con un saldo de 11 goles anotados y siendo goleador del certamen en 1988. Y fue el primer colombiano en disputar el certamen en 1960 cuando fue creada, como un invitado de lujo.