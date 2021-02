Flamengo, con una de las mejores nóminas de América, se proclamó bicampeón del Brasileirao

Con una de las mejores nóminas de América, Flamengo consiguió el bicampeonato del Brasileirao este jueves pese a perder 2-1 con el Sao Paulo en el Morumbí, el estadio donde Rogério Ceni, entrenador de los rojinegros, labró su leyenda como el arquero más goleador de la historia.

El equipo más popular de Brasil ganó su séptima liga en un infartante duelo de final de campeonato con el Internacional, segundo de la tabla y que ajusta 41 años sin ganar una liga. Es el primer torneo que se define en la última fecha desde 2011, cuando Corinthians le ganó el pulso al ahora descendido Vasco da Gama.

Los cariocas llegaron líderes, con 71 puntos, a la 38ª fecha tras desbancar de la punta a los colorados gaúchos el domingo pasado en un choque directo disputado en el Maracaná. La derrota 2-1 dejó al Inter, que lideraba la competición desde el 20 de enero, con 69 unidades. Ambos habían clasificado anticipadamente a la Libertadores-2021.

Pese a los tantos del goleador Luciano y de Pablo, el 'Fla' consiguió la estrella porque el Inter no pudo derrotar al Corinthians (0-0) en Porto Alegre. Bruno Henrique descontó para el flamante campeón, que siempre intentó ponerse al frente del marcador.

Flamengo aterrizó en Sao Paulo con buena parte del plantel que ganó el Brasileirao-2019 bajo la conducción del portugués Jorge Jesus, quien regresó a su país en julio para comandar al Benfica. Y con la tranquilidad de depender de sí mismo para agrandar su vitrina, ensanchada con los cinco títulos obtenidos por el luso, entre ellos la Libertadores-2019, en trece meses.

Los internacionales brasileños Gabriel Barbosa "Gabigol", Diego Ribas, Filipe Luís, Everton Ribeiro y Rodrigo Caio, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el chileno Mauricio Isla se destacaron a lo largo de una temporada de montaña rusa.

"Parece normal, pero no lo es. ¡Ganamos dos seguidos!", celebró Gabigol.

- Graduación de Ceni -

Jesus fue reemplazado por el español Domènec Torrent, cuyo proyecto de implantar el fútbol de posición en Río de Janeiro terminó en noviembre en medio de sendas derrotas.

Ceni tomó el testigo del exasistente de Pep Guardiola y supo enderezar el camino luego de un comienzo con muchos tropiezos: eliminación en octavos de final de la Libertadores ante Racing de Argentina y en cuartos de Copa de Brasil frente a Sao Paulo.

La cercanía con la punta del Brasileirao lo mantuvo en el cargo, un detalle no menor en el país que más cambia de técnicos. Apostando por un fútbol ofensivo y ambicioso, el exportero de 48 años remontó con un 2021 destacado: siete victorias y un empate en doce partidos.

Recibió su premio en el Morumbí, su casa durante 22 años de carrera deportiva y donde en 2016 comenzó, con traspié, su vida como entrenador. En el estadio paulistano marcó varios de los 132 goles que lo consagran como el arquero más anotador.

Antes de firmar con el Mengão, Ceni dirigía a Fortaleza. Con los leones de Ceará ganó la Serie B brasileña en 2018, el bicampeonato cearense y una copa estadual. El Brasileirao, nada menos que al mando del Flamengo, es su graduación como entrenador.

- Epílogo de temporada compleja -

El Brasileirao-2020 no solo será recordado por su campeón. El covid-19, que ha provocado más de 250.000 muertes en Brasil, obligó a que el torneo empezara en agosto, cuatro meses después de lo previsto, y sin las entusiastas 'torcidas' en las gradas.

Los hinchas del Flamengo desafiaron las restricciones sanitarias y cientos de ellos, cantando sin máscaras, acompañaron hasta el aeropuerto de Río a la delegación que viajó a Sao Paulo el miércoles.

El virus también irrumpió en los clubes, con brotes en Santos o Palmeiras, finalistas de la Libertadores. En septiembre, el 'Fla' tuvo al menos 19 futbolistas contagiados.

El aplazamiento del torneo derivó en un calendario apretado que no dejará que los cariocas celebren tranquilos su séptima corona (1980, 1982, 1983, 1992, 2009 y 2019), con la que quedan a tres del Palmeiras, el más veces campeón.

Flamengo, que reivindica el título de 1987, otorgado por la justicia a Sport Recife, iniciará el miércoles el campeonato carioca ante Nova Iguaçu. La fase de grupos se extenderá hasta finales de abril y el Brasileirao-2021 comenzará la última semana de mayo.

Ceni y su plantilla ya saben que el reto será el tricampeonato, una proeza sólo lograda por el Santos de Pelé, que ganó cinco ligas consecutivas entre 1961 y 1965, y el Sao Paulo (2006, 07, 08)...con Rogério en el arco.