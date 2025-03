Exfutbolista Franck Ribéry reveló la pesadilla que sufrió: infección lo estaba "carcomiendo"

En el 2022, el francés Franck Ribéry anunciaba su retiro del fútbol profesional . En ese momento, nadie se imaginaba el calvario que estaba atravesando luego de que le descubrieran una grave infección en una pierna y que puedo terminar, incluso, en una amputación.

El ahora exfutbolista contó en el diario L’Équipe la aterradora experiencia que vivió en la que se convirtió en su última temporada como jugador, cuando estaba en la Salernitana de la Serie A y sufrió estafilococos.

Dijo que cada vez era más el dolor, antes de decidir operarse, y que ya no entrenaba entre partidos, sino que se centraba solo en poder recuperarse. Luego de la intervención duró 12 días en urgencias.

Ribéry recordó que lo que empezó como una molestia se convirtió en algo mucho peor. Le realizaron una cirugía rutinaria en la rodilla y ahí todo salió bien, pero con el pasar del tiempo la placa que le pusieron terminó afectándolo.

Durante la entrevista, Ribéry explicó que desarrolló una infección en esa parte del cuerpo luego de “casi cinco meses después”, la cual se lo estaba “carcomiendo”.

Ribéry, quien cabe recordar también hizo parte de la selección de Francia, mencionó que “tenía mucho miedo” porque podrían haberle “cortado la pierna".

"Me operaron en Austria. La operación salió bien, con una placa insertada, pero sufrí una infección grave cinco meses después (…) Me quitaron la placa, pero la infección me había carcomido. Era tan grave que tenía agujeros en la pierna. Había contraído estafilococos”, reveló.

Luego de esta dura experiencia, el experimentado jugador decidió retirarse definitivamente. Actualmente tiene 41 años y pasó por importantes clubles como el Galatasaray, Fiorentina, Bayern, Marsella, entre otro más.

Es recordado por muchos por ser el futbolista que “perdió” el Balón de Oro en el 2013 y que aún, confesó, “sigue buscando una explicación” a lo que sucedió en aquel entonces.

Esa temporada, era uno de los favoritos para ganarlo, pues, cabe recordar, guio al Bayern a un triplete considerado por los hinchas como algo histórico: premio al Mejor Jugador de la UEFA, marcó también en la Supercopa de la UEFA e hizo una asistencia en la final de la Champions League.

Con sus números, era uno de los primeros en la lista, pero la votación se retrasó por días y, finalmente, ganó el portugués Cristiano Ronaldo.

"Ese año lo tuve todo, menos ese premio. Fue un año perfecto y no podría haberlo hecho mejor. Ese Balón de Oro siempre será una injusticia persistente”, indicó.