Fue figura en Millonarios y se declaró hincha de Nacional, pero jugará con Efraín Juárez

Su paso fue corto, pero suficiente para que el mexicano Efraín Juárez quedara 'enamorado' del talento del fútbol profesional colombiano y desde que llegó a Pumas de la UNAM (México) ha seguido a varios cafeteros para sumarlos a sus filas, como fue el caso del lateral Álvaro Ángulo hace algunos meses.

Ahora, otro nombre apareció en su lista de deseos, esta vez en la zona de ataque y sería alguien que, desde hace meses, los hinchas de Atlético Nacional lo pedían a gritos, pero será el mexicano que se haga con sus servicios: 'Chicho' Arango.



Él es 'Chicho' Arango, el nuevo deseo de Efraín Juárez

Nació en Medellín, Antioquia. Ubicado como delantero centro vivió su mejor momento en el fútbol colombiano cuando vistió la camiseta de Millonarios bajo el mando de Miguel Ángel Russo, enamorado a los hinchas albiazules con sus actuaciones y su letalidad para definir.

Pasó por el fútbol portugués y así hasta que llegó a la MLS (Estados Unidos), en donde volvió a ser protagonista y allí llamó la atención del entrenador mexicano, que, ahora, hará todo lo posible para que llegue a Pumas a solucionar problemas en la zona de ataque.

Millonarios Foto: tomada de Twitter Dimayor

“Los Pumas de la UNAM siguen en búsqueda de un delantero y negocian por Anthony Martial, quien estuvo en Manchester United y Sevilla; y por Cristian ‘Chicho’ Arango, actualmente en la MLS. Pero la situación es complicada”, informó el medio mexicano ‘AM’.

Lo complejo será la situación económica entre las partes, pero desde México aseguraron que se hará todo lo posible para que se dé la operación.

Los números de Arango

A lo largo de su carrera ha sido protagonista en casi todos los clubes en los que ha estado. En total, ha disputado 332 partidos y ha anotado 114 goles a lo largo de los años, logrando, además, sumar minutos en la Selección Colombia por sus grandes actuaciones.