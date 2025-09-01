¿Efraín Juárez, arrepentido de irse de Atlético Nacional? Habló de la Copa Libertadores

Han pasado casi 9 meses desde que el mexicano Efraín Juárez renunció como técnico de Atlético Nacional, según él, "por no ser tenido en cuenta" por las directivas en el sistema de fichaje y moverle el mercado de futbolistas sin consultarlo, o al menos dialogando antes de tomar cualquier tipo de decisión.

“Hay un tweet que se interpretó mal. Soy un hombre de valores que cree en el respeto, los valores y la comunicación. Sentí que esos valores que propago como ser humano no estaban (…) Creo que no fueron acordes esos principios a lo que entiendo y por eso tomo la decisión de renunciar. ¿Creen que, si nunca lo hubiese hablado, habría renunciado?”, fueron parte de sus palabras en su momento sobre su salida de la institución.

Pero ya han pasado varios meses desde su salida del cuadro verdolaga, desde entonces el mexicano ha estado frente a Pumas de la UNAM y, poco a poco, va consolidando su proceso en su país natal en un momento complejo; sin embargo, tuvo una conversación con ‘Fútbol de Cabeza’ en donde el recuerdo de Atlético Nacional volvió a tocar la puerta y confesó que le hubiese gustado disputar la Copa Libertadores.

“Íbamos a dirigir a un equipo dos veces campeón de la Copa Libertadores, el máximo torneo de América, y la realidad es que se estaba formando un plantel. Justo estos días veíamos los octavos de final de Nacional contra Sao Paulo y pensábamos que podíamos haber estado allí. Yo me voy primero por principios y valores”, expresó el mexicano Efraín Juárez, pero dijo que no arrepentirse de haberse ido, pues todo es un conjunto y sí sintió parte del irrespeto.

Contó que se tuvo una charla de A, B y C de cada posición de los futbolistas, después podrían traerle a quién fuera y más allá de eso, nunca se lo preguntaron y ejemplo de eso fue Álvaro Ángulo, que era necesario para el proyecto y aún así se fue libre en donde la planeación cambia y que “no se sentía parte de eso”.

“Es cuando me doy cuenta de que no me están teniendo en cuenta. No recuerdo en qué fecha llegué, pero terminamos siendo campeones y yo no armé ese equipo. Me parece que desde la dirección deportiva pensaron: ‘lo hemos hecho muy bien, porque conformamos un plantel y solo contratamos a un entrenador, lo puede hacer cualquiera”, puntualizó.

Efraín Juárez habla sobre su salida de @nacionaloficial. Esta es su versión sobre los hechos.



¿Al final quién tuvo la razón? pic.twitter.com/C08Esa0KgT — Felipe Lucero (@Ellucero) September 1, 2025