Fuerte crítica de histórico jugador de Boca Juniors contra Edwin Cardona: No tiene compromiso

El exfutbolista Alberto ‘Beto’ Márcico analizó el rendimiento de los jugadores colombianos de Boca Juniors luego perder 2-0 contra Vélez Sarsfield en el torneo local. Fue crítico contra Edwin Cardona y señaló que el exjugador de Atlético Nacional no tiene compromiso con el ‘Xeneize’.

"Demasiado tiempo se le está dando a Cardona. El Turco Mohamed me dijo: 'Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso', y si me preguntas, para mí hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante", expresó Márcico en 'Somos Boca', de 'Radio Continental'.

Además, manifestó que Cardona ha tenido muchas lesiones y no pagaría la cifra que pide Tijuana para la opción de compra en diciembre.

“Román adora a Cardona (…) Que retribuya todo a Boca”, añadió el histórico jugador del ‘Xeneize’.

Por otro lado, resaltó el nivel de Frank Fabra e indicó que fue uno de los mejores futbolistas ante Vélez, pero “agarraba la pelota y no tenía a nadie adelante”.

