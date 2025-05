Fuertes acusaciones contra José Pékerman en su paso por Venezuela: "El mayor error"

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, realizó fuertes acusaciones contra el exseleccionador José Néstor Pékerman durante su paso por la vinotinto.

Según el dirigente de la FVF, Pékerman y su asistente Pascual Lezcano tenían una "manera arbitraria" de trabajar y querían "ser amos y dueños" de la federación.

En una entrevista con ruta Vinotinto, Jiménez denunció que Pékerman y Lezcano no rendían cuentas y tomaban decisiones sin consultar a la federación.

"Ellos querían que la federación hiciera y trabajara para ellos sin ningún tipo de control", afirmó Jiménez.



"El mayor error"

Para el presidente de la FVF, el mayor error de su gestión fue contratar a Pékerman porque ya había escuchado algunas versiones sobre una situación con Lezcano en la Selección Colombia, pero pensaba que con la vinotinto no iba a suceder lo mismo.

"El mayor error, como dije al principio, creo que haber traído a José por el nombre y no por el momento, quizás no haber tenido ese sexto sentido de que ya no estaba y que sus intereses eran otros. Con él, con Pascual, creo que ese año lo hubiésemos podido ahorrar no solamente en dinero, sino también en tiempo", afirmó, al mismo tiempo que los argentinos tenían intereses personales y no estaban comprometidos con el proyecto de la selección venezolana.

Presidente de la FVF hizo fuertes declaraciones sobre Pékerman Foto: AFP

De hecho, Jiménez también reveló que Pékerman y Lezcano tenían una relación tensa con su cuerpo técnico, al punto que "les prohibían a sus ayudantes hablar con los jugadores de la selección"

Jiménez también acusó a Lezcano de controlar las redes sociales de la selección y de tener un comportamiento "arbitrario" en la gestión del equipo.

Vale recordar que la relación entre Pékerman y la federación se rompió después de un año de trabajo tras no lo obtener buenos resultados y, por su puesto, no clasificar al Mundial de Qatar 2022.