Gerard Piqué reveló la razón por la que decidió dejar el fútbol y detalles de su vida personal

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol con emotivo de video en sus redes sociales llamado 'Culés, tenemos que hablar'. El futbolista jugó su último partido con la camiseta azulgrana ante la Almería en la LaLiga, que en medio de lagrima fue ovacionado en el Camp Nou.

Ahora, ya con sus primeros días fuera del fútbol en entrevista exclusiva con el youtube español Ibai Llanos, el exfutbolista contó detalles de su vida personal y la razón por la que decidió dejar el fútbol.

Publicidad

"Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores y vi que el parón del Mundial era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre lo dije, que cuando no me sintiera importante lo dejaría (...) No acababa de sentirme que era mi sitio. Tomé la decisión de dejarlo", aseguró el exjugador.

Piqué expresó su felicidad y tranquilidad por poder ser "libre" en decir lo que siente, pues antes se siente bastante limitado ante las declaraciones de prensa y asegura que los medios juegan un rol en la vida personal de muchos aunque no venga al caso.

"Yo me tomó la prensa como parte del show. Hay gente que le afecta negativamente, a mi no. A la gente ahora le gusta más lo que pasa fuera del campo que en el campo. La gente consume más el mercado de fichajes que el producto en sí. Le gusta más el postpartido, que si la posesión, la estrategia. A la gente no le interesa a las generaciones que están viniendo", dijo.

Además, el azulgrana mencionó que su silencio a la prensa no se trató de nada personal (los rumores de su relación), sino era algo más deportivo en especial con la idea que venía tratando de dar a conocer de dejar el fútbol.

Publicidad

"En verano hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas... Una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego. Yo mismo fije voy a desconectar, no quiero hablar y centrarme en mi recuperación por la lesión y estar preparado. A veces tengo ganas de hablar, otras no", narró.

Por último, el jugador contó detalles de su vida personal y las críticas que ha recibido por el hecho de salir de fiesta o cualquier cosa, lo que considera bien, pero desde la responsabilidad de mantener el buen nivel deportivo.

Publicidad

"Todo tiene balance en la vida. Una carrera de casi 20 años a máximo nivel y he sabido cuidarme, he salido de fiesta pero si no sales de fiesta qué me pongo a hacer... tienes que salir con 20, 21, el que no sale de fiesta míralo mal. Tienes que ir a tomar un Whisky, joder.... mientras no salgas de fiesta el día antes de partido...", puntualizó Piqué.

Piqué también planteó ideas de su futuro y contó que su deseo es ser presidente del FC Barcelona, e incluso algunas ideas que tiene para revolucionar el fútbol en un futuro.

Le puede interesar: 'El Camerino'