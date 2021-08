Gremio no presentará oficialmente a Campaz hasta que pague primera cuota al Tolima: Blog Deportivo

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó en el programa radial que el colombiano Jaminton Campaz no será presentado oficialmente en el Gremio de Porto Alegre hasta que no paguen la primera cuota de la transferencia al Deportes Tolima.

Aunque este martes Gremio publicó en redes sociales que Campaz firmó contrato hasta el 2025, el exjugador del Tolima no ha sido presentado oficialmente a los medios de comunicación.

¡Más poder colombiano a nuestro club! 👊



Jaminton Campaz se une a nuestro equipo como refuerzo con contrato hasta 2025 🙌



¡Bienvenido! #CampazEsTricolor 🇪🇪🇨🇴 pic.twitter.com/muuS2JjC3B — Grêmio FBPA Español (@gremio_es) August 24, 2021

“Hasta que no paguen la primera cuota, no hacen la presentación oficial. Él firmó el contrato, pero no tendría validez hasta que no le paguen a Gabriel (Camargo)”, dijo el periodista.

Blog Deportivo había conocido que Gremio estaba esperando el pago de unos futbolistas que vendió al exterior para cumplirle al Tolima el pago de los cuatro millones de dólares.

Escuche la información completa en Blog Deportivo:

