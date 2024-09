Habla el camarógrafo agredido por el ‘Dibu’ Martínez y le envía contundente mensaje

El martes 10 de septiembre tras la derrota de la selección Argentina ante Colombia por 2-1 en el partido de la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 en Barranquilla, se produjo un incidente inesperado protagonizado por el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez. El campeón del mundo agredió a un camarógrafo que lo seguía en el campo, golpeando la cámara que este portaba.

El episodio se desarrolló mientras el arquero argentino saludaba a Jhon Jáder Durán y, en un momento de frustración, Martínez dio un manotazo a la cámara del periodista Johnny Jackson, quien se encontraba grabando el encuentro.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Johnny Jackson, el camarógrafo agredido, decidió romper el silencio sobre el incidente. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves gracias al estabilizador de cámara que portaba, aunque su equipo resultó dañado y requirió reparación.

Jackson afirmó que no provocó ni dijo nada a Martínez antes de la agresión y expresó su desconcierto por la reacción violenta del arquero. "Mi reacción, no voy a negar que me dio mucha rabia. Él inmediatamente fue rodeado por personal de la AFA, que estaba con uniforme, y se lo llevaron", explicó.

El incidente ha generado una respuesta por parte del sindicato de periodistas deportivos de Colombia, que ha denunciado a Martínez y solicitado medidas disciplinarias contra él. Sin embargo, Jackson hace un llamado a la calma y subraya que la violencia no es la solución.

"Tranquilo, que yo creo que todos, todos los terrenales en la vida alguna vez hemos perdido un partido importante, y eso no justifica la violencia. De pronto, para él, la derrota significó muchísimo, pero la violencia no nos llevará a nada (...) En otro partido será", destacó Jackson enviándole un mensaje al 'Dibu'.

El árbitro del partido no se percató del incidente, ya que ocurrió después de que el encuentro hubiera finalizado. A pesar de lo sucedido, Johnny Jackson afirmó que seguirá admirando al arquero argentino.