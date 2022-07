"Haré todo lo posible para que haya liga femenina en el segundo semestre": MinDeporte

Guillermo Herrera, ministro del Deporte, lamentó en Mañanas Blu la decisión de la Dimayor de no hacer la liga femenina de fútbol en este segundo semestre de 2022. Sin embargo, se comprometió a hacer todo lo posible para que sí se lleve a cabo. “Me declaro decepcionado, me declaro triste, la verdad, porque no me esperaba que no fuera a tener acogida entre la Dimayor la celebración de esta competencia para el segundo semestre del año. Estoy pendiente de reunirme con el doctor Ramón Jesurún, el día de hoy, aquí en Cali, para ver qué podemos hacer”, dijo. El funcionario destacó que desde el Ministerio del Deporte hay disponibles $1.200 millones para incentivar el fútbol femenino y que estarán ahí hasta el 7 de agosto, con la esperanza de que sí se pueda desarrollar esta competencia. “Voy a hablar con Ramón Jesurún para ver si hay una salida a este caso, pero no es justo con todas las jugadoras de la liga profesional y no es justo con el país deportivo que esta liga se vaya al piso”, reiteró el ministro Herrera. Según la Dimayor, no es posible realizar la liga femenina porque solo hay siete equipos, debido a los inconvenientes económicos que tienen los clubes. La paradoja de este tema es que, mientras se anuncia que no habrá liga femenina, este viernes, 8 de julio, comienza en el país la Copa América femenina.