Hay mucha gente confabulada que me sacó de Independiente: ‘Trencito’ Valencia

Independiente de Avellaneda despidió al colombiano José ‘Trencito’ Valencia por supuestamente incumplir el contrato, asegurando que el delantero faltó dos días seguidos a entrenamientos. Sin embargo, el jugador pasó por Blog Deportivo para entregar su versión de lo que le dijeron en el equipo.

Publicidad

“Día a día sorprendido por lo que ha pasado pero a la vez muy tranquilo porque uno tiene que andar siempre con la verdad, voy a comentar todo lo que ha pasado estos días”, dijo.

“Después del partido de Temperley, ese lunes, amanecí mal de la garganta pero era día libre; el martes me presento con 38 de fiebre y sin poder hablar, el doctor me dice ándate a la casa que estás muy mal. El miércoles llego al entreno de igual manera porque la medicina que me dio el doctor no me hizo nada y Pellegrino (DT de Independiente) dice que el tema de Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez es un contractual y no tiene nada que ver”, manifestó.

Publicidad

“Después de ese miércoles, jueves y viernes, no me presenté a raíz de lo que me dijo Pellegrino, que venía el ‘Cebolla’, por mis amígdalas y por la fiebre”, agregó.

Publicidad

Además, dijo que pese a que se ha dicho que el despido se debe a su supuesta inasistencia, Valencia precisó que el club argentino no supo dar manejo “a una situación” que creó distancia. “Lo único que quería era llegar en buen acuerdo, terminar mi contrato bien, que me pagaran mi plata, que es mi derecho, y yo me iba a jugar a otro lado perfectamente (…) lo que veo es que quieren pasar por encima mío”.

“No pueden decir que despido porque el sábado me fui a presentar y no me dejaron entrar al club”, finalizó.