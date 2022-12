"Hemos probado a Froome, está fuerte, pero seguiremos intentándolo": Nairo

que demostró que está fuerte, pero prometió seguir intentándolo.

Publicidad

"Me he sentido bien, he tratado de atacar varias veces, y Valverde ha atacado una vez más. El Sky tiene un buen equipo y Froome ha demostrado que está muy fuerte, pero es humano y tendrá algún día malo. Vamos a seguir intentándolo", comentó.

"La etapa fue difícil, con calor por el día y lluvia en el final. Pero teníamos buenas piernas y buenas sensaciones y había que intentarlo. También otros, como Alberto Contador y Vincenzo Nibali. Pero han aguantado, se les nota muy fuertes", agregó.

Publicidad

"Aún seguimos soñando. Alejandro Valverde lo ha hecho muy bien, está en buena condición, trataremos de aprovecharlo", señaló.

Publicidad

EFE