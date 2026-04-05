Chontico Día, resultado sorteo domingo 5 de abril de 2026

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El chance Chontico Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la variedad de modalidades de juego lo convierten en una alternativa atractiva para miles de apostadores que revisan los resultados con la ilusión de ganar.
El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 5 de abril de 2026 fue el 3458 - 5 La entidad operadora felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar el premio.
Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores confirmar rápidamente si su número resultó ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de precisión:
Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la preferencia de cada jugador.
Uno de los aspectos que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los montos establecidos son:
Esto permite ajustar la inversión según el presupuesto de cada participante.
El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.