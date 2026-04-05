Chontico Día, resultado sorteo domingo 5 de abril de 2026

El chance Chontico Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la variedad de modalidades de juego lo convierten en una alternativa atractiva para miles de apostadores que revisan los resultados con la ilusión de ganar.



Resultado del Chontico Día hoy, domingo 5 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 5 de abril de 2026 fue el 3458 - 5 La entidad operadora felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 3458

Dos últimas cifras: 58

Tres últimas cifras: 458

La quinta: 5

¿A qué hora juega el Chontico Día?

Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores confirmar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo se juega el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de precisión:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la preferencia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los aspectos que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar la inversión según el presupuesto de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.