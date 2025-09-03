Hinchas colombianos felices con Mohamed Salah por este comentario sobre Luis Díaz

El paso de Luis Díaz por la Premier League dejó recuerdos inolvidables, al igual que algunos tristes. Pero al menos sus compañeros quedaron con lo mejor del colombiano y su trabajo en el terreno de juego, que, hasta ahora, siguen recordando con cariño.

Así ha sido el caso del egipcio Mohamed Salah, que cada vez que puede sale a defender al extremo colombiano por lo que hizo durante años por el Liverpool y la Premier League; ahora, nuevamente volvió a hablar de él y, esta vez, para defenderlo de los propios hinchas del cuadro de Merseyside, que en redes sociales lo han criticado por su salida al FC Bayern.

Mohamed Salah y Luis Díaz Foto: AFP

Mohamed Salah defendió a Luis Díaz de los hinchas del Liverpool

Pese al deseo del colombiano de una renovación en Inglaterra, el club nunca lo hizo y tomó la decisión de salir con destino al FC Bayern, que no solo cumplió su expectativa de contrato, sino que pagó una millonada para hacerse con los servicios del guajiro.

Aún así muchos hinchas del Liverpool continúan molestos con el colombia y, ahora, un medio local de Merseyside desprestigió el trabajo de Díaz en su paso por el Liverpool, declarando que el club mejoró con las salidas de Darwin Núñez y de él con las llegadas de Wirtz e Isak.

“Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”, fueron las palabras de este medio, a las cuales respondió el delantero egipcio defendiendo al colombiano y uruguayo: “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”.

Palabras que le han aplaudido cientos de hinchas colombianos al delantero por el cariño que ha mostrado por Díaz, quien compartió vestuario con él durante años y consiguiendo diversos títulos.

Publicidad

Así le fue a Luis Díaz en su paso por el Liverpool

Llegó en enero de 2022 y durante 3 años y medio fue figura con el cuadro inglés. Disputó 148 partidos en donde anotó 41 goles y dio 19 asistencias, buenos números para un extremos que fue clave en diferentes títulos como la Community Shield, FA Cup, Carabao Cup y, por supuesto, la Premier League.