Hinchas lanzaron "bombas" a sede de reconocido club de Brasil: todo quedó en video

Hinchas lanzaron "bombas" a sede de reconocido club de Brasil: todo quedó en video

Los implicados aseguraron que lo hicieron en forma de protesta por los malos resultados del equipo en el campeonato local y la falta de respuestas en esa situación.

Hinchas lanzaron _bombas_ a sede de reconocido club.jpg
Hinchas lanzaron "bombas" a sede de reconocido club //
Fotos: Palmeiras
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:25 p. m.

Indignación en Sao Paulo, Brasil, luego de que reconocido club denunciara un ataque por parte de sus “hinchas” en la noche de este domingo, 10 de octubre, en donde fueron atacado con “bombas” de pólvora y petardos que destruyeron una parte de la entrada de la sede oficial de la institución.

“Bombas y petardos fueron lanzados contra el centro de entrenamiento del club, en un ataque terrorista con características similares al ocurrido en octubre de 2024, cuando delincuentes ya identificados por la policía asesinaron a un hincha del Cruzeiro en la Rodovia Fernão Dias. El Palmeiras no se dejará intimidar por los actos violentos cometidos por un grupo delictivo y luchará con todas sus fuerzas para asegurar que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley”, indicaron desde el club paulista.

Hinchas atacan sedes de Palmeiras.jpg
Hinchas atacan sedes de Palmeiras //
Foto: Palmeiras

Videos del ataque sufrido por hinchas de Palmeiras

En videos compartidos por el propio club se ve el momento en que llegan a la puerta de la sede y comienzan a lanzar diversos objetos, entre esos, los petardos y unas “bombas” hechas con pólvora que interrumpieron la paz de todas las personas cerca de la zona.

Además, reunirán todas las pruebas para que se pueda hacer el proceso judicial y si las personas en verdad se encuentran aliadas al club, poder vetarlos de por vida de cualquier ámbito deportivo y que “se sienta el peso de la ley”.

